КНДР 15 апреля может провести новое ядерное испытание - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Новые спутниковые снимки указывают на то, что Северная Корея вскоре может провести еще одно ядерное испытание, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что это может быть шестое и "возможно, самое мощное взрывное испытания" КНДР за десятилетие.
Сообщается, что при изучении спутниковых изображений, эксперты наблюдали активную деятельность на горе Мантапсан, где, как предполагается, Северная Корея проводит свои ядерные испытания.
Как пишет газета, аналитики заявили, что КНДР часто знаменует праздничные даты с демонстрацией военной силы. По их мнению, она может провести новое испытание в день рождения основателя страны Ким Ир Сена в субботу, 15 апреля.
Как сообщал УНН, в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большой и важной события".