Д.Трамп: візит Р.Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося

"Я думаю, що у нього була дуже успішна зустріч в Росії. Ми побачимо. Ми побачимо кінцевий результат, який, можливо, проявиться через тривалий час. Але кінцевий результат - це найголовніше, а не просто розмови. І я думаю, що на підставі всього, що я чую, все пройшло дуже добре, може бути, навіть краще, ніж очікувалося", - сказав Д.Трамп.

Він також додав, що "було б чудово,.. якщо б НАТО і наша країна могли б взаємодіяти з Росією".

"Зараз ми не взаємодіємо з Росією взагалі. Ми, можливо, на рекордно низькому рівні з точки зору відносин з Росією. Це вибудовувалося протягом тривалого часу. Але ми побачимо, що станеться", - додав президент США.

Нагадаємо, Д.Трамп заявив, що Росія - сильна країна, а США - дуже-дуже сильна країна.