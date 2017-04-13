Д.Трамп: візит Р.Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Переговори державного секретаря США Рекса Тіллерсона під час його візиту до Москви у середу пройшли, можливо, навіть краще, ніж очікувалося. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом напередодні, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.
"Я думаю, що у нього була дуже успішна зустріч в Росії. Ми побачимо. Ми побачимо кінцевий результат, який, можливо, проявиться через тривалий час. Але кінцевий результат - це найголовніше, а не просто розмови. І я думаю, що на підставі всього, що я чую, все пройшло дуже добре, може бути, навіть краще, ніж очікувалося", - сказав Д.Трамп.
Він також додав, що "було б чудово,.. якщо б НАТО і наша країна могли б взаємодіяти з Росією".
"Зараз ми не взаємодіємо з Росією взагалі. Ми, можливо, на рекордно низькому рівні з точки зору відносин з Росією. Це вибудовувалося протягом тривалого часу. Але ми побачимо, що станеться", - додав президент США.
Нагадаємо, Д.Трамп заявив, що Росія - сильна країна, а США - дуже-дуже сильна країна.