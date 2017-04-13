Д.Трамп: визит Р.Тиллерсона в Москву прошел лучше, чем ожидалось

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43121 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103037 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158057 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117148 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116966 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112831 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104482 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107130 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154005 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Трамп: визит Р.Тиллерсона в Москву прошел лучше, чем ожидалось

Д.Трамп: визит Р.Тиллерсона в Москву прошел лучше, чем ожидалось

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Переговоры государственного секретаря США Рекса Тиллерсона во время его визита в Москву в среду прошли, возможно, даже лучше, чем ожидалось. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом накануне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Я думаю, что у него была очень успешная встреча в России. Мы увидим. Мы увидим конечный результат, который, возможно, проявится спустя длительное время. Но конечный результат - это самое главное, а не просто разговоры. И я думаю, что на основании всего, что я слышу, все прошло очень хорошо, может быть, даже лучше, чем ожидалось", - сказал Д.Трамп.

Он также добавил, что "было бы замечательно, .. если бы НАТО и наша страна могли бы взаимодействовать с Россией".

"Сейчас мы не взаимодействуем с Россией вообще. Мы, возможно, на рекордно низком уровне с точки зрения отношений с Россией. Это выстраивалось в течение длительного времени. Но мы увидим, что произойдет", - добавил президент США.

Напомним, Д.Трамп заявил, что Россия - сильная страна, а США - очень-очень сильная страна.

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