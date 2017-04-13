Д.Трамп: визит Р.Тиллерсона в Москву прошел лучше, чем ожидалось

"Я думаю, что у него была очень успешная встреча в России. Мы увидим. Мы увидим конечный результат, который, возможно, проявится спустя длительное время. Но конечный результат - это самое главное, а не просто разговоры. И я думаю, что на основании всего, что я слышу, все прошло очень хорошо, может быть, даже лучше, чем ожидалось", - сказал Д.Трамп.

Он также добавил, что "было бы замечательно, .. если бы НАТО и наша страна могли бы взаимодействовать с Россией".

"Сейчас мы не взаимодействуем с Россией вообще. Мы, возможно, на рекордно низком уровне с точки зрения отношений с Россией. Это выстраивалось в течение длительного времени. Но мы увидим, что произойдет", - добавил президент США.

Напомним, Д.Трамп заявил, что Россия - сильная страна, а США - очень-очень сильная страна.