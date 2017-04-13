В ході протестів загинули п'ятеро людей у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Венесуелі в результаті протестів проти президента Ніколаса Мадуро, за останніми даними, загинули п’ятеро людей, передає УНН з посиланням на Estrategia & Negocios.
За словами місцевого прокурора, увечері у вівторок, 11 квітня, під час демонстрацій в районах міста Баркисимето загинули 13-річний підліток і 36-річний чоловік. Він не уточнив обставин їх смерті.
Також повідомляється, що 6 та 11 квітня на околиці Каракаса і Валенсії були застрелені два юнаки.
Як заявив опозиційний депутат Хуан Реквесенс, п’ятою жертвою стала жінка — причиною її смерті стало задуха від сльозогінного газу.
Нагадаємо, демонстрації проти влади у Венесуелі тривають з початку квітня. Протистояння між владою та опозицією у країні посилилось після того, як влада заборонила лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади протягом 15 років.
Як повідомляв УНН, при розгоні протестів проти президента Венесуели Н.Мадуро постраждали 200 людей.