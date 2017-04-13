В ходе протестов погибли пять человек в Венесуэле

По словам местного прокурора, вечером во вторник, 11 апреля, во время демонстраций в районах города Баркисимето погибли 13-летний подросток и 36-летний мужчина. Он не уточнил обстоятельств их смерти.

Также сообщается, что 6 и 11 апреля на окраине Каракаса и Валенсии были застрелены два юноши.

Как заявил оппозиционный депутат Хуан Реквесенс, пятой жертвой стала женщина - причиной ее смерти стало удушье от слезоточивого газа.

Напомним, демонстрации против власти в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Противостояние между властью и оппозицией в стране усилилось после того, как власти запретили лидеру оппозиции Энрике Каприлес занимать государственные должности в течение 15 лет.

Как сообщал УНН, при разгоне протестов против президента Венесуэлы Н.Мадуро пострадали 200 человек.