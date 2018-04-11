Отруєння Скрипаля: Україна готова надати Британії допомогу в розслідуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна готова надати допомогу в розслідуванні справи щодо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у разі необхідності. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
"Глава Української держави висловив солідарність з британським народом та урядом щодо отруєння Сергія Скрипаля у місті Солсбері. Петро Порошенко відзначив готовність України надати допомогу в розслідуванні цієї справи у разі необхідності", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, Тереза Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і вчергове засудила агресію Росії на Донбасі та Криму.
"Президент України подякував британській стороні за постійну підтримку територіальної цілісності України та невизнання результатів нещодавніх незаконних виборів на території окупованого Криму. Обговорювалося також питання посилення санкцій у відповідь на агресивні дії РФ.
Співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.