Отруєний "Новачком" британець вирішив відсудити у Росії 1 млн фунтів стерлінгів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Британець Чарлі Роулі, який постраждав від нервово-паралітичної речовини в Еймсбері влітку минулого року і втратив свою подругу Дон Стерджесс, найняв адвоката і планує подати в суд на Росію, зажадавши компенсації в розмірі до 1 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mirror.

"Це (отруєння) дуже сильно вплинуло на моє життя. Я хочу справедливості", - наводить видання слова Роулі.

Адвокатом британця став Патрік Магуаїр, який свого часу представляв інтереси жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році, відзначає видання.

Захисник розглядає для свого підзахисного варіант подачі позову проти Росії.

Нагадаємо, у Великій Британії знімуть художній фільм про отруєння Скрипалів у Солсбері.

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