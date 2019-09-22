Отруєний "Новачком" британець вирішив відсудити у Росії 1 млн фунтів стерлінгів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Британець Чарлі Роулі, який постраждав від нервово-паралітичної речовини в Еймсбері влітку минулого року і втратив свою подругу Дон Стерджесс, найняв адвоката і планує подати в суд на Росію, зажадавши компенсації в розмірі до 1 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mirror.
"Це (отруєння) дуже сильно вплинуло на моє життя. Я хочу справедливості", - наводить видання слова Роулі.
Адвокатом британця став Патрік Магуаїр, який свого часу представляв інтереси жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році, відзначає видання.
Захисник розглядає для свого підзахисного варіант подачі позову проти Росії.
Нагадаємо, у Великій Британії знімуть художній фільм про отруєння Скрипалів у Солсбері.