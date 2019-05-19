У Великій Британії знімуть художній фільм про отруєння Скрипалів у Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Британський телеканал ВВС зніме телевізійну драму у двох частинах про отруєння в Солсбері екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Авторами сценарію стануть Адам Паттерсон і Деклан Лоун. "Ми вважаємо за велику честь розповісти цю історію", - заявили вони.
За їх словами, в основі їхньої роботи - "великі і ретельні дослідження" цієї події.
Фільм розповість про жителів міста, які "демонстрували надзвичайний героїзм" у той час, поки розгорталися події справи Скрипалів.
Склад акторів ще не оголошено.
Нагадаємо, у справі про отруєння Сергія і його дочки Юлії Скрипаль речовиною "Новачок" існує четвертий підозрюваний.