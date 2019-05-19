В Великобритании снимут художественный фильм об отравлении Скрипалей в Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Британский телеканал BBC снимет телевизионную драму в двух частях об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Авторами сценария станут Адам Паттерсон и Деклан Лоун. "Мы считаем большой честью рассказать эту историю", - заявили они.
По их словам, в основе их работы - "большие и тщательные исследования" этого события.
Фильм расскажет о жителях города, которые "демонстрировали чрезвычайный героизм" в то время, пока разворачивались события дела Скрипалей.
Состав актеров еще не объявлен.
Напомним, по делу об отравлении Сергея и его дочери Юлии Скрипач веществом "Новичок" существует четвертый подозреваемый.