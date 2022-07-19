Освітній процес під час війни: у МОН дали рекомендації щодо навчання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Навчальний рік 2022/2023 у закладах фахової передвищої та вищої освіти пропонують почати з 15 серпня, а також ввести заняття по суботах у теплу частину року. Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки, інформує УНН.
Графік навчального процесу 2022/2023
Перший семестр фахової передвищої, вищої освіти старших курсів пропонується розпочати 15 серпня і закінчити до кінця листопада 2022 року. Початок другого семестру - орієнтовно з 15 лютого 2023 року.
Освітній процес для студентів перших курсів навчальних закладів на основі 9-го класу рекомендується розпочати з 15 серпня, для студентів перших курсів на основі повної загальної освіти - орієнтовно 15 вересня, але не пізніше 1 жовтня. Перший курс магістратури на основі вищої освіти мають розпочати навчання не пізніше 1 жовтня 2022 року.
Навчальний процес під час повітряної тривоги
Керівники повинні забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в будівлі, приміщенні закладу освіти, у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Школярі повинні прослідувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування сигналу.
За можливості, повністю або частково продовжити освітній процес в укритті. Після скасування сигналу повернутись до приміщення закладу освіти та продовжити заняття.
Навчальний процес в холодні пори року
Заклади освіти мають забезпечити підготовку до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії, адаптованого з метою економного використання енергоресурсів.
Формат навчального процесу 2022/2023
У Міносвіти рекомендують розпочати процес за очною (денною) або змішаною (очно-дистанційною) формою навчання за погодженням з обласними адміністраціями. У разі наявності безпосередньої небезпеки (загрози обстрілів тощо) та для іноземців – у тилових областях або в дистанційному форматі.
Доповнення
Наразі за кордоном залишається 22 тисячі українських вчителів, чотири місяці тому таких було 30 тисяч. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що режим освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в кожній територіальній громаді, наявності укриттів у закладах освіти та можливості розміщення учасників освітнього процесу, що буде відображена у відповідному акті за результатами спеціальних перевірок.
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет також розповів, що наразі активно працюють над поверненням офлайн-навчання у новому навчальному році, проте безпека школярів та студентів залишається на першому місці.