В Україну повернулося вже 8 тисяч вчителів, які виїхали через вторгнення рф – Міносвіти

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"Вчителі повертаються в Україну. Це втішна ситуація. Якщо на території певної громади буде вирішено, що школи працюють в режимі офлайн, то вчителі повинні повернутися. Якщо в регіоні буде небезпечно, а робота закладів відбуватиметься в онлайн-режимі, то вчитель може продовжувати викладати з-за кордону", – зазначив Шкарлет.

Міністр розповів, що режим освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в кожній територіальній громаді, наявності укриттів у закладах освіти та можливості розміщення учасників освітнього процесу, що буде відображена у відповідному акті за результатами спеціальних перевірок.

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