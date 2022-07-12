В Україну повернулося вже 8 тисяч вчителів, які виїхали через вторгнення рф – Міносвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Наразі за кордоном залишається 22 тисячі українських вчителів, чотири місяці тому таких було 30 тисяч. Про це в національному телемарафоні повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.
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"Вчителі повертаються в Україну. Це втішна ситуація. Якщо на території певної громади буде вирішено, що школи працюють в режимі офлайн, то вчителі повинні повернутися. Якщо в регіоні буде небезпечно, а робота закладів відбуватиметься в онлайн-режимі, то вчитель може продовжувати викладати з-за кордону", – зазначив Шкарлет.
Міністр розповів, що режим освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в кожній територіальній громаді, наявності укриттів у закладах освіти та можливості розміщення учасників освітнього процесу, що буде відображена у відповідному акті за результатами спеціальних перевірок.
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