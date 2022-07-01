До 56 днів: ВР повернула вчителям повну відпустку

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"Освітяни зможуть брати відпустку повної тривалості – до 56 календарних днів. Сьогодні з колегами ухвалили відповідний законопроєкт №7251. Знаю, наскільки це нагальне питання для працівників освіти. Адже на час воєнного стану відпустка була обмежена 24 днями. Тепер обмеження зняте, а рішення щодо тривалості відпустки ухвалюватиме директор чи засновник школи", – повідомила Гришина.

Нагадаємо

Верховна Рада України під час засідання підтримала низку важливих технічних євроінтеграційних законопроектів, яких від України очікують європейські партнери.