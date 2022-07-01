До 56 дней: ВР вернула учителям полный отпуск
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада приняла закон о возвращении учителям полного отпуска – до 56 дней. Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина, передает УНН.
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"Педагоги смогут брать отпуск полной продолжительности – до 56 календарных дней. Сегодня с коллегами приняли соответствующий законопроект №7251. Знаю, насколько это насущный вопрос для работников образования. Ведь на время военного положения отпуск был ограничен 24 днями. Теперь ограничение снято, а решение о продолжительности отпуска будет принимать директор или основатель школы", – сообщила Гришина.
Напомним
Верховная Рада Украины во время заседания поддержала ряд важных технических евроинтеграционных законопроектов, которых от Украины ожидают европейские партнеры.