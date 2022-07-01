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Фінзвітність та захист інтелектуальної власності: Рада підтримала низку євроінтеграційних рішень

Фінзвітність та захист інтелектуальної власності: Рада підтримала низку євроінтеграційних рішень

Київ • УНН

 • 106916 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Верховна Рада України під час засідання підтримала низку важливих технічних євроінтеграційних законопроектів, яких від України очікують європейські партнери. Перелік публікує у своєму Telegram-каналі народний депутат, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, передає УНН.

Деталі

Так, Рада ухвалила за основу законопроект №6464 “Про посилення захисту прав інтелектуальної власності”. Пропонується доповнити перелік способів захисту права інтелектуальної власності судом, а саме застосування разового грошового стягнення замість вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності.

Нардепи також проголосували за основу законопроект №5552-1 “Про авторське право і суміжні права”, який передбачає імплементацію в наше законодавство біля 10 актів законодавства ЄС, які стосуються авторських та суміжних прав.

Парламент також ухвалив за основу законопроект №6244 “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також за основу проект закону №5616 “Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів”.

Серед переліку ухвалених за основу законопроектів також є законопроект №6478 “Про водовідведення стічних вод населених пунктів”.

Доповнення

1 липня сесійній залі Верховної Ради України встановили прапор Європейського Союзу. Також через відеозв'язок у парламенті виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо повноцінного членства України в Європейському Союзі.

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