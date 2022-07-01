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Финотчетность и защита интеллектуальной собственности: Рада поддержала ряд евроинтеграционных решений

Киев • УНН

 • 106909 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада Украины во время заседания поддержала ряд важных технических евроинтеграционных законопроектов, которых от Украины ожидают европейские партнеры. Перечень публикует в своем Telegram-канале народный депутат, глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк, передает УНН.

Детали

Так, Рада приняла за основу законопроект №6464 “Об усилении защиты прав интеллектуальной собственности”. Предлагается дополнить список способов защиты права интеллектуальной собственности судом, а именно применение разового денежного взыскания вместо изъятия из гражданского оборота товаров, изготовленных или введенных в гражданский оборот с нарушением права интеллектуальной собственности.

Нардепы также проголосовали за основу законопроект №5552-1 “Об авторском праве и смежных правах”, который предусматривает имплементацию в наше законодательство около 10 актов законодательства ЕС, касающихся авторских и смежных прав.

Парламент также принял за основу законопроект №6244 “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине”, а также за основу проект закона № 5616 “Об особенностях правовой охраны географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, защита прав и применение схем качества, включая традиционные гарантированные особенности сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов”.

Среди перечня принятых за основу законопроектов также законопроект №6478 “О водоотводе сточных вод населенных пунктов”.

Дополнение

1 июля сессионном зале Верховной Рады Украины установили флаг Европейского Союза. Также по видеосвязи в парламенте выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмигаль подписали совместное заявление о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе.

Украинские Национальные Новости

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