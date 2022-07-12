В Украину вернулось уже 8 тысяч учителей, которые выехали из-за вторжения рф – Минобразования
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Сейчас за границей остается 22 тысячи украинских учителей, четыре месяца назад таких было 30 тысяч. Об этом в национальном телемарафоне сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
Детали
"Учителя возвращаются в Украину. Это радостная ситуация. Если на территории определенной громады будет решено, что школы работают в режиме офлайн, то учителя должны вернуться. Если в регионе будет опасно, а работа заведений будет происходить в онлайн-режиме, то учитель может продолжать преподавать из-за границы", – отметил Сергей Шкарлет.
Министр рассказал, что режим образовательного процесса будет зависеть от ситуации безопасности в каждой территориальной громаде, наличия укрытий в учебных заведениях и возможности размещения участников образовательного процесса, что будет отражено в соответствующем акте по результатам специальных проверок.
Напомним
Верховная Рада вернула учителям полный отпуск на время военного положения – до 56 дней.