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В Украину вернулось уже 8 тысяч учителей, которые выехали из-за вторжения рф – Минобразования

Киев • УНН

 • 160970 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Сейчас за границей остается 22 тысячи украинских учителей, четыре месяца назад таких было 30 тысяч. Об этом в национальном телемарафоне сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.

Детали

"Учителя возвращаются в Украину. Это радостная ситуация. Если на территории определенной громады будет решено, что школы работают в режиме офлайн, то учителя должны вернуться. Если в регионе будет опасно, а работа заведений будет происходить в онлайн-режиме, то учитель может продолжать преподавать из-за границы", – отметил Сергей Шкарлет.

Министр рассказал, что режим образовательного процесса будет зависеть от ситуации безопасности в каждой территориальной громаде, наличия укрытий в учебных заведениях и возможности размещения участников образовательного процесса, что будет отражено в соответствующем акте по результатам специальных проверок.

Напомним

Верховная Рада вернула учителям полный отпуск на время военного положения – до 56 дней.

Украинские Национальные Новости

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