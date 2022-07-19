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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Образовательный процесс во время войны: в МОН дали рекомендации по обучению в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Учебный год 2022/2023 в учреждениях профессионального высшего и высшего образования предлагают начать с 15 августа, а также ввести занятия по субботам в теплую часть года. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, информирует УНН.

График учебного процесса 2022/2023

Первый семестр профессионального высшего, высшего образования старших курсов предлагается начать 15 августа и закончить к концу ноября 2022 года. Начало второго семестра – ориентировочно с 15 февраля 2023 года.

Образовательный процесс для студентов первых курсов учебных заведений на основе 9-го класса рекомендуется начать с 15 августа, для студентов первых курсов на основе полного общего образования – ориентировочно 15 сентября, но не позднее 1 октября. Первый курс магистратуры на основе высшего образования должен начать обучение не позднее 1 октября 2022 года.

Учебный процесс во время воздушной тревоги

Руководители должны обеспечить безусловное прерывание образовательного процесса, осуществляемого в здании, помещении учебного заведения, в случае включения сигнала «Воздушная тревога» или других соответствующих сигналов оповещения. Школьники должны проследовать к сооружениям гражданской защиты и находиться в них до отмены сигнала.

По возможности полностью или частично продолжить образовательный процесс в укрытии. После отмены сигнала вернуться в помещение учебного заведения и продолжить занятия.

Учебный процесс в холодное время года

Учреждения должны обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону с учетом возможностей привлечения альтернативных источников энергии, адаптированного с целью экономного использования энергоресурсов.

Формат учебного процесса 2022/2023

В Минобразования рекомендуют начать процесс по очной (дневной) или смешанной (очно-дистанционной) форме обучения по согласованию с областными администрациями. В случае непосредственной опасности (угрозы обстрелов и т.п.) и для иностранцев – в тыловых областях или в дистанционном формате.

Дополнение 

Сейчас за границей остается 22 тысяч украинских учителей, четыре месяца назад таких было 30 тысяч. Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что режим образовательного процесса будет зависеть от ситуации безопасности в каждой территориальной громаде, наличия укрытий в учебных заведениях и возможности размещения участников образовательного процесса, что будет отражено в соответствующем акте по результатам специальных проверок.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет также рассказал, что активно работают над возвращением офлайн-обучения в новом учебном году, однако безопасность школьников и студентов остается на первом месте. 

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