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Освіта і нерухомість в Чехії, а бізнес з росіянами: як і на що живе віце-мер Одеси Кучук

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Заможний 63-річний пенсіонер і за сумісництвом перший віцемер Одеси Михайло Кучук вказав у декларації спільний бізнес з росіянами, повідомляє УНН.

Деталі

Так, дружина Кучука Ірина Криловська має частку в інвестиційно-торговельній компанії “ІТК ЛІДЕР-7”.

Загальний розмір статутного капіталу компанії становить 30 тисяч гривень. Компанія заснована у серпні 2014 року. Саме в той рік РФ анексувала український Крим, проте це не завадило сімейному бізнесу чиновника.

Криловська володіє 25% компанії, а її бізнес партнер з Росії Ігор Туров — 50%. Ще 25% належить литовській ЗАТ “ФІНАНСОВІ ТА ІНЖЕНЕРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ”.

Компанія займається оптовою торгівлею фруктів і ягід та своєчасно не сплачує податки в бюджет України.

На кінець минулого року заборгованість компанії склала понад 700 тисяч гривень, через що податківці були змушені звертатися до суду

Загалом декларація одеського чиновника вказує на те, що кошти він заробляє в Україні, проте витрачає їх закордоном.

Так, нещодавно Кучук подав зміни до декларації, де вказав близько 10 тисяч доларів видатків на навчання закордоном (Чехія). Раніше в цій країні український чиновник обзавівся чималою нерухомістю: двома квартирами, домоволодінням на 240 метрів та нежитловим приміщенням на 450 метрів.

В Одеській міськраді Кучук відповідає за будівництво. Він входить до групи людей, які найбільш наближені до мера Одеси Геннадія Труханова.

Одесити неодноразово скаржилися на “бізнес” Кучука-Труханова, який полягає у незаконній забудові міста. Особливо це стосується берегової лінії та історичних місць. При цьому команда Труханова безпосередньо забудовує місто, не маючи дозвільної документації.

Це зокрема стосується нового ЖК “Лідерсовський”, який зводять на місці колишніх тенісних кортів без дозволу на будівельні роботи. 

Українські Національні Новини

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