Команда мера забудовує Одесу житловими комплексами без документів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Аналітики з "Bild.ua" оцінили рейтинг надійності житлового комплексу "Лідерсовський" в історичному центрі Одеси, передає УНН із посиланням на звіт фахівців.
Деталі
"Індекс надійності новобудови 67 з 216", - зазначено на сайті.
Це означає, що будівництво ненадійне.
Повідомляється, що будівництво ЖК ведеться на двох кадастрових ділянках, цільове призначення яких - для реконструкції та подальшої експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі, для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.
Але дозвіл на виконання будівельних робіт не зареєстровано на Порталі Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.
На сайті забудовника представлена інформація про те, що це елітний житловий комплекс поруч з парком ім. Т. Г. Шевченка, Трасою Здоров'я, Ланжеронівським пляжем і набережною.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, замовники проекту ЖК "Лідерсівський" - компанії "Спорт-Сервіс" і "Лідер-Парк", пов'язані з депутатом Одеської міськради Андрієм Кисловським, членом партії мера міста Геннадія Труханова "Довіряй справам", який так само володіє дельфінарієм "Немо" в партнерстві з першим віце-мером Михайлом Кучуком.
Згідно з офіційними документами, на місці будівництва повинен з'явитися готель з центром обслуговування туристів і спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром. Генплан дозволяє такі види споруди на даній території.
Однак, насправді замість реабілітаційного центру зводять звичайний житловий комплекс, який порушує не тільки цільове використання території, але і висотність.
З огляду на те, що ділянка забудови знаходиться на місці тенісних кортів і в межах історичного ареалу та паркової зони, будівництво ЖК викликає суспільний резонанс.
У той же час сам мер Одеси Труханов покладає всю провину за хаотичну забудову міста на Київ.