Оскільки такі як Тарпан й досі не під санкціями, то СБУ недопрацьовує - політолог

Цитата

“Є купа таких самих людей (як Руслан Тарпан - ред.) зі зв’язками з рф, бізнесменів, які до сих пір співпрацюють або намагаються співпрацювати паралельно з нашою владою…

Тут складається враження, що цей напрямок роботи у наших силовиків мало не на останньому місці, оскільки такі як Тарпан й досі не під санкціями, то СБУ недопрацьовує. Так, вони намагаються щось шукати, попереджати безпосередньо що стосується якихось терактів і силових дій, а така от профілактика таких горе-бізнесменів: по їх пошуку і очищенню – у них явно не на першому місці. І тут треба розбиратися і посилювати цей напрямок роботи. Оскільки шкода, якої може завдати оцей прихований ворог, мало не така сама, як у неприхованого”, - розповів політолог.

На його думку, разом з СБУ має працювати й РНБО.

“РНБО має підготувати проект указу, який підпише Президент щодо накладення санкцій. Але краще за все, окрім санкцій, мати безпосередньо розслідування по діяльності людини, яка пов’язана із окупантами і мати судові висновки. Оце буде найкращий варіант. Бо санкції – це надто загальне. Якщо людини тут немає і вона на когось передала бізнес чи частину його – то санкції фактично не зашкодять”, - висловив свою думку Олександр Кочетков.

Раніше

Голова Мін'юсту Денис Малюська ще в червні заявляв, що майно політиків, чиновників та бізнесменів, підозрюваних у колабораціонізмі, конфісковуватимуть через РНБО та ВАКС.

Своєю чергою перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин тоді ж заявляв, що правоохоронні органи України повинні звернути увагу на діяльність головного підозрюваного у розкраданні сотень мільйонів гривень на проекті “Глибоководний випуск” Руслана Тарпана.

Останній з 2017 року розшукується МВС, а з 2021-го перебуває у міждержавному розшуку.

Він й досі має спільний з росіянами бізнес в Україні, і разом зі своїми московськими партнерами фігурує у базі «Миротворець».

Тарпан, за словами, Сергія Гуцалюка, тісно пов’язаний з російськими спецслужбами.

Та й взагалі його цитує головний «рупор Кремля» Марія Захарова. Але між тим, санкцій до Тарпана ані СБУ, ані РНБО й досі не застосували.