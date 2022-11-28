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Поскольку такие как Тарпан до сих пор не под санкциями, то СБУ недорабатывает - политолог

Киев • УНН

 • 1205800 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Большое количество бизнесменов, которые находятся в розыске и подозреваются в коллаборационизме, до сих пор продолжают работать в Украине из-за аффилированных лиц и не находятся под санкциями. По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, это, в первую очередь, недоработки Службы Безопасности Украины, передает УНН.

Цитата

“Есть куча таких же людей (как Руслан Тарпан – ред.) со связями с рф, бизнесменов, которые до сих пор сотрудничают или пытаются сотрудничать параллельно с нашей властью…

Здесь создается впечатление, что это направление работы у наших силовиков чуть ли не на последнем месте, поскольку такие как Тарпан до сих пор не под санкциями, то СБУ недорабатывает. Да, они пытаются что-то искать, предупреждать непосредственно касающиеся каких-то терактов и силовых действий, а такова вот профилактика таких горе-бизнесменов: по их поиску и очищению – у них явно не на первом месте. И здесь нужно разбираться и усиливать это направление работы. Поскольку вред, который может нанести этот скрытый враг, чуть ли не такой же, как у нескрытого”, - рассказал политолог.

По его мнению, вместе с СБУ должен работать и СНБО.

“СНБО должен подготовить проект указа, который подпишет Президент о наложении санкций. Но лучше всего, кроме санкций, иметь непосредственно расследование по деятельности человека, связанного с оккупантами и иметь судебные заключения. Это будет лучший вариант. Ведь санкции – это слишком общее. Если человека здесь нет и он на кого-то передал бизнес или часть его – то санкции фактически не повредят”, - высказал свое мнение Александр Кочетков.

Ранее

Глава Минюста Денис Малюска еще в июне заявлял, что имущество политиков, чиновников и бизнесменов, подозреваемых в коллаборационизме, будет конфисковываться через СНБО и ВАКС.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин тогда же заявлял, что правоохранительные органы Украины должны обратить внимание на деятельность главного подозреваемого в хищении сотен миллионов гривен на проекте “Глубоководный выпуск” Руслана Тарпана.

Последний с 2017 года разыскивается МВД, а с 2021 находится в межгосударственном розыске.

Он до сих пор имеет совместный с россиянами бизнес в Украине, и вместе со своими московскими партнерами фигурирует в базе «Миротворец».

Тарпан, по словам, Сергея Гуцалюка, тесно связан с российскими спецслужбами.

Да и вообще его цитирует главный «рупор Кремля»Мария Захарова. Но между тем, санкции к Тарпану ни СБУ, ни СНБО до сих пор не применили.

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