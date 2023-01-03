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“Орієнтуються по динаміці та ухвалюють рішення в останній момент”: у Міноборони пояснили тактику ведення війни росією

Київ • УНН

 • 694026 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Вище військове командування росії орієнтується по динаміці війни та ухвалює рішення по операціях в останні години, вказала в ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, додавши, що у ворога значний людський ресурс, тому вони не готують своїх військових до тих чи інших операцій, а по факту повідомляють про завдання, передає УНН.

“Орієнтуються по динаміці та ухвалюють рішення в останній момент”: у Міноборони пояснили тактику ведення війни росією

Цитата

“Вони (росіяни – ред.) орієнтуються по ситуації. Вони приймають рішення в останні години. І ті, хто це виконує – вони не знають за день до того, як і де вони будуть виконувати ці рішення. Тому ворог орієнтується по динаміці та по ситуації, безумовно, розраховуючи все”, – зазначає Маляр.

Деталі

За словами представниці Міноборони, росія має декілька сценаріїв. Враховуючи її переваги в особовому складі, важко робити далекі прогнози, оскільки окупаційна влада не цінує своїх людей та кидає їх як гарматне м’ясо на першу лінію. Маляр наголошує, що навіть російські війська, які безпосередньо здійснювали активні дії – до останнього не знали, будуть вони рухатися чи ні.

“Тому що у російської федерації було декілька сценаріїв, і саме так, зазвичай, планують – в останній момент, тобто, по обстановці приймається рішення”, – пояснює вона.

Водночас Маляр наголошує, що факт формування приватних армій на території рф свідчить про те, що регулярні війська демотивовані. Вони, в більшості, не розуміють, за що мають помирати. Але недооцінювати окупантів не варто, тому що мобілізація “дійсно там потужна”. Це стає дуже серйозним викликом для України та і говорить про те, що росія налаштована довго воювати.

Проте вона додала, що Українська держава готувалася до війни, та враховувала будь-які сценарії. Про це, за словами заступниці міністра, свідчить ухвалений рекордний Державний бюджет саме для сфери оборони у 2022 році.

“Війна триває в активній фазі. Це динамічна історія. Тому, безумовно, можуть бути різні рухи, але ми до них готові. Так само, як і були готові і в лютому. Тому що, якби Українська держава не була би готова до війни, ми би так довго не трималися. Давайте не забувати, що у 2022 році був прийнятий рекордний Державний бюджет саме для сфери оборони, тому що готувалися. Інша справа те, що наш ворог переважає по кількості озброєння та особового складу, і взагалі, це значно більша держава із значно більшим ресурсом. Тому тут не можна приготуватися так, щоб бути в повному паритеті з російською федерацією”, – зазначає заступниця міністра.

Доповнення

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що росія не планує завершувати війну проти України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що найзапекліші бої наразі тривають на Донецькому напрямку. Окрім регулярних військ, окупанти підключають до військових дій приватні армії. Тому недооцінювати армію рф наразі не варто.

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