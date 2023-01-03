"Ориентируются по динамике и принимают решение в последний момент": в Минобороны объяснили тактику ведения войны россией

Цитата

“Они (россияне – ред.) ориентируются по ситуации. Они принимают решение в последние часы. И те, кто это выполняет, - они не знают за день до того, как и где они будут выполнять эти решения. Поэтому враг ориентируется по динамике и по ситуации, безусловно, рассчитывая все”, – отмечает Маляр.

Детали

По словам представительницы Минобороны, у рф есть несколько сценариев. Учитывая ее преимущества в личном составе, трудно делать дальние прогнозы, поскольку оккупационная власть не ценит своих людей и бросает их как пушечное мясо на первую линию. Маляр отмечает, что даже российские войска, непосредственно осуществлявшие активные действия, – до последнего не знали, будут ли они двигаться или нет.

“Потому что у российской федерации было несколько сценариев, и именно так, как правило, планируют – в последний момент, то есть, по обстановке принимается решение”, – объясняет она.

В то же время Маляр отмечает, что факт формирования частных армий на территории рф свидетельствует о том, что регулярные войска демотивированы. Они, в большинстве своем, не понимают, за что должны умирать. Но недооценивать оккупантов не стоит, потому что мобилизация “действительно там мощная”. Это становится очень серьезным вызовом для Украины и говорит о том, что рф настроена долго воевать.

Однако она добавила, что Украинское государство готовилось к войне и учитывало любые сценарии. Об этом, по словам замминистра, свидетельствует принятый рекордный Государственный бюджет именно для сферы обороны в 2022 году.

“Война продолжается в активной фазе. Это динамичная история. Поэтому, безусловно, могут быть разные движения, но мы к ним готовы. Так же, как и были готовы и в феврале. Потому что, если бы Украинское государство не было готово к войне, мы бы так долго не держались. Давайте не забывать, что в 2022 году был принят рекордный Государственный бюджет именно для сферы обороны, потому что готовились. Другое дело то, что наш враг преобладает по количеству вооружения и личного состава, и вообще это значительно большее государство с значительно большим ресурсом. Поэтому здесь нельзя приготовиться так, чтобы быть в полном паритете с российской федерацией”, – отмечает заместитель министра.

Дополнение

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что россия не планирует завершать войну против Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что самые ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении. Кроме регулярных войск, оккупанты подключают к военным действиям частные армии. Поэтому недооценивать армию рф на данный момент не стоит.