Оріхів на 95% зруйнований через постійні російські обстріли - Федоров
Київ • УНН
Голова ОВА повідомив, що 95% будівель у місті Оріхів Запорізької області зруйновані через постійні обстріли з боку російських військ.
Оріхів Запорізької області через постійні обстріли російської армії зруйноване на 95%, повідомив голова ОВА Іван Федоров після того, як відвідав місто, передає УНН.
Навідав наш Оріхів, зранений постійними ворожими атаками. На будинках не залишилось живого місця - 95% обстріляні ворогом
За його словами, у місті безлюдні вулиці. Люди ховаються навіть не від щоденних, а від щогодинних вибухів, які постійно чути то далеко, то зовсім близько.
"Проте мешканці Оріхова - незламні. Вони тримаються разом, - вказав Федоров.
Доповнення
Місто Оріхів з перших днів вторгнення піддається регулярним обстрілам зі сторони окупаційних військ рф. Зокрема армія рф скидує на місто керовані авіабомби.
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