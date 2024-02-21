Орехов на 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов - Федоров

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  75344 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  104523 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  105884 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  135420 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  152631 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  146557 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  181307 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  304205 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  326489 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373076 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Орехов на 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов - Федоров

Орехов на 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов - Федоров

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 11:48  •  10847 просмотра

Read in English

Председатель ОВА сообщил, что 95% зданий в городе Орехов Запорожской области разрушены из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск.

Орехов Запорожской области из-за постоянных обстрелов российской армии разрушен на 95%, сообщил глава ОВА Иван Федоров после того, как посетил город, передает УНН

Посетил наш Орехов, израненный постоянными вражескими атаками.  На домах не осталось живого места - 95% обстреляны врагом

- написал Федоров в соцсетях.

По его словам, в городе безлюдные улицы. Люди прячутся даже не от ежедневных, а от ежечасных взрывов, которые постоянно слышны то далеко, то совсем близко.

"Однако жители Орехова - несокрушимые. Они держатся вместе, - указал Федоров. 

Дополнение

Город Орехов с первых дней вторжения подвергается регулярным обстрелам со стороны оккупационных войск рф. В частности армия рф сбрасывает на город управляемые авиабомбы. 

Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов21 февраля 2024, 06:24 • 23895 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
Оріхів на 95% зруйнований через постійні російські обстріли - Федоров
Fedorov: Orikhiv is 95% destroyed due to constant Russian shelling
Новости по теме

Орехов на 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов - Федоров

Председатель ОВА сообщил, что 95% зданий в городе Орехов Запорожской области разрушены из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск.

Война •   •  10847 просмотра
Орехов на 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов - Федоров

Молдова передаст Украине новую партии гуманитарной помощи

Молдова утвердила план предоставления Украине гуманитарной помощи на сумму более 250 000 долларов США в 2024 году, включая электрогенераторы, медикаменты и консервы.

Общество •   •  12762 просмотра
Молдова передаст Украине новую партии гуманитарной помощи

Прокуратура просит для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн

Обвинение просило для бывшего народного депутата Сергея Пашинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 299,9 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  10100 просмотра
Прокуратура просит для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн

Украинцы стали хуже относиться к Польше и США - опрос

Среди украинцев снизился уровень восприятия Польши и США, как дружественных стран. Опрос показал, что большинство украинцев все еще считают США и Польшу дружественными странами, но положительные оценки снизились для обеих.

Общество •   •  10927 просмотра
Украинцы стали хуже относиться к Польше и США - опрос

"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы

Президент Зеленский провел селекторное совещание с чиновниками, чтобы обсудить блокаду на польской границе, детально проанализировать ситуацию и определить дальнейшие шаги, оборонное снабжение и ситуацию на фронте.

Война •   •  14711 просмотра
"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы

"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе

Генеральный консул Польши во Львове осудил действия польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, и извинился перед Украиной за действия фермеров.

Общество •   •  13387 просмотра
"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе

В розыск объявлен бывший руководитель оборонного госпредприятия: он нарушил обязанности при внесении залога

Суд принял решение о переносе срока уплаты залога в размере 1,8 миллиона гривен для бывшего руководителя государственного оборонного предприятия, который скрывается от правосудия и обвиняется в присвоении 2 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Криминал и ЧП •   •  9493 просмотра
В розыск объявлен бывший руководитель оборонного госпредприятия: он нарушил обязанности при внесении залога

Умер борец за независимость Украины Степан Хмара

Бывший советский политзаключенный и борец за независимость Украины Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.

Общество •   •  10361 просмотра
Умер борец за независимость Украины Степан Хмара

Венгрии не удалась попытка исключить из санкционного списка ЕС трех человек, в том числе российских олигархов - СМИ

ЕС согласился продлить санкции против более 1900 физических и юридических лиц, в том числе российских и белорусских, еще на шесть месяцев, несмотря на неудачную попытку Венгрии снова изъять некоторых лиц из санкционного списка.

Политика •   •  12863 просмотра
Венгрии не удалась попытка исключить из санкционного списка ЕС трех человек, в том числе российских олигархов - СМИ

В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ

Учебные заведения в Винницкой области, подконтрольные партии Гройсмана, регулярно покупают продукты по явно завышенным ценам, такие как яйца, сахар, соль, молоко и панировочные сухари.

Политика •   •  13780 просмотра
В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ