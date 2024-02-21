Орехов на 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов - Федоров

Орехов Запорожской области из-за постоянных обстрелов российской армии разрушен на 95%, сообщил глава ОВА Иван Федоров после того, как посетил город, передает УНН.

Посетил наш Орехов, израненный постоянными вражескими атаками. На домах не осталось живого места - 95% обстреляны врагом - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, в городе безлюдные улицы. Люди прячутся даже не от ежедневных, а от ежечасных взрывов, которые постоянно слышны то далеко, то совсем близко.

"Однако жители Орехова - несокрушимые. Они держатся вместе, - указал Федоров.

Дополнение

Город Орехов с первых дней вторжения подвергается регулярным обстрелам со стороны оккупационных войск рф. В частности армия рф сбрасывает на город управляемые авиабомбы.

Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов