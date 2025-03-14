"орешник" незабаром надійде на озброєння білоруської армії - лукашенко

російські балістичні ракети "орешник" незабаром надійдуть на озброєння білоруської армії. Про це у п'ятницю, 14 березня, заявив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко під час виступу у раді іедерації рф, пише УНН.

Нам передано тактичну ядерну зброю, незабаром на озброєння білоруської армії надійдуть нові комплекси гіперзвукової зброї "орешник" - повідомив лукашенко.

За словами лукашенко, він обговорював це питання під час переговорів із путіним. Крім того, сторони поговорили і про те, де буде розміщено ракетну установку "орешник.

Нагадаємо

лукашенко попросив російського диктатора володимира путіна розмістити на території країни нові системи озброєнь, включаючи ракетний комплекс "орєшник". путін вказав, що "орєшник" буде надходити на озброєння збройних сил рф і в білорусь паралельно.