"орешник" в скором времени поступит на вооружение белорусской армии - лукашенко
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что баллистические ракеты "орешник" скоро поступят на вооружение белорусской армии. Этот вопрос обсуждался с диктатором путиным.
российские баллистические ракеты "орешник" вскоре поступят на вооружение белорусской армии. Об этом в пятницу, 14 марта, заявил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко во время выступления в совете иедерации рф, пишет УНН.
Нам передано тактическое ядерное оружие, вскоре на вооружение белорусской армии поступят новые комплексы гиперзвукового оружия "орешник"
По словам лукашенко, он обсуждал этот вопрос во время переговоров с путиным. Кроме того, стороны поговорили и о том, где будет размещена ракетная установка "орешник".
Напомним
лукашенко попросил российского диктатора владимира путина разместить на территории страны новые системы вооружений, включая ракетный комплекс "орешник". путин указал, что "орешник" будет поступать на вооружение вооруженных сил рф и в беларусь параллельно.