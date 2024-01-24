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Орбан заявив Столтенбергу, що підтримує членство Швеції в НАТО

Орбан заявив Столтенбергу, що підтримує членство Швеції в НАТО

Київ • УНН

 • 28451 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом висловив свою підтримку членству Швеції в НАТО.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що підтримує членство Швеції в Альянсі. Про це угорський прем'єр розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі 

Орбан запевнив, що у розмові підтвердив підтримку угорським урядом членства Швеції в НАТО. 

Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості

- йдеться у дописі Орбана. 

Разом з тим Столтенберг назвав розмову з Орбаном "доброю" і привітав "чітку підтримку прем'єр-міністра і його уряду щодо членства Швеції в НАТО". 

Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент знову збереться

– зазначив генсек Альянсу на своїй сторінці у соцмережі Х.

Доповнення 

Відучора Угорщина лишається єдиною країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Оскільки парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції свій підпис під рішенням ще має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запросив до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона і ключовою темою їхньої зустрічі будуть перемовини щодо вступу її у НАТО.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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