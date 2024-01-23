Орбан запросив прем’єра Швеції до Будапешта для обговорення її вступу в НАТО
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запросив до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона і ключовою темою їхньої зустрічі будуть перемовини щодо вступу її у НАТО.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, щоб обговорити заявку Швеції на вступ у НАТО. Про це він повідомив у соцмережі X, пише УНН.
Сьогодні надіслав прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону лист-запрошення щодо його візиту до Угорщини для перемовин про вступ Швеції у НАТО,
Довідково
Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО у 2022 році після вторгнення росії в Україну.
Угорщина і Туреччина, останні дві країни, які досі не ратифікували у національних парламентах протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу і таким чином блокують набуття нею повноправного членства.
У США очікують, що Туреччина ратифікує членство Швеції в НАТО найближчим часом07.01.24, 08:49 • 36259 переглядiв