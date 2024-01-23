Орбан пригласил премьера Швеции в Будапешт для обсуждения ее вступления в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, чтобы обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Сегодня направил премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону письмо-приглашение относительно его визита в Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО, - написал Орбан.

Справочно

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в 2022 году после вторжения россии в Украину.

Венгрия и Турция, последние две страны, которые до сих пор не ратифицировали в национальных парламентах протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и таким образом блокируют приобретение ею полноправного членства.

В США ожидают, что Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО в ближайшее время