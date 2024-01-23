Орбан пригласил премьера Швеции в Будапешт для обсуждения ее вступления в НАТО

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  147852 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237695 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282193 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Орбан пригласил премьера Швеции в Будапешт для обсуждения ее вступления в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и ключевой темой их встречи будут переговоры о вступлении ее в НАТО.

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Игрок НБА Джоэл Эмбиид привел "Philadelphia 76ers" к победе над "San Antonio Spurs" со счетом 133-123, войдя в историю как девятый игрок, набравший 70 очков за матч. Он также установил рекорд карьеры, сделав 18 подборов.

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НАТО закупит 155-мм снаряды на 1,1 млрд евро, часть боеприпасов пойдет в Украину

Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф

43-летняя женщина погибла в результате массированного ракетного обстрела российскими войсками города Павлоград Днепропетровской области. Во время обстрела украинским военным удалось сбить вражескую ракету.

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Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф