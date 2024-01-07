В США ожидают, что Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Турция, вероятно, готова ратифицировать членство Швеции в НАТО в ближайшие недели. Как сообщает Reuters такое заявление Блинкен сделал во время своей недельной поездки с целью смягчения ситуации на Ближнем Востоке, во время которой посетил и Турцию, передает УНН.

Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции на прошлой неделе, что стало ключевым шагом на пути к расширению Альянса после 19 месяцев переговоров. Следующий шаг – голосование парламента Турции.

"В Турции мы также говорили о последних шагах в процессе ратификации вступления Швеции в НАТО в ближайшие недели", - сказал Блинкен во время своего общения с журналистами.

Напомним

Швеция подала заявку в 2022 году после вторжения россии в Украину. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил несогласие со вступлением Швеции в НАТО. По словам турецкой стороны Стокгольм защищает людей, которых Анкара считает террористами.

Со своей стороны американские законодатели приостановили продажу истребителей F-16 Турции до тех пор, пока она не подтвердит членство Швеции в Альянсе.

Столтенберг ожидает, что Швеция присоединится к НАТО в 2024 году