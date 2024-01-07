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У США очікують, що Туреччина ратифікує членство Швеції в НАТО найближчим часом

У США очікують, що Туреччина ратифікує членство Швеції в НАТО найближчим часом

Київ • УНН

 • 36259 перегляди

Блінкен очікує, що Туреччина ратифікує заявку Швеції на участь у НАТО найближчими тижнями.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Туреччина, ймовірно, готова ратифікувати членство Швеції в НАТО найближчими тижнями. Як повідомляє Reuters, таку заяву Блінкен зробив під час своєї тижневої поїздки з метою пом'якшення ситуації на Близькому Сході, під час якої відвідав і Туреччину, передає УНН.

Комісія у закордонних справах парламенту Туреччини схвалила заявку Швеції минулого тижня, що стало ключовим кроком на шляху до розширення Альянсу після 19 місяців переговорів. Наступний крок - голосування парламенту Туреччини.

"У Туреччині ми також говорили про останні кроки в процесі ратифікації вступу Швеції до НАТО найближчими тижнями", - сказав Блінкен під час свого спілкування з журналістами.

Нагадаємо

Швеція подала заявку 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Президент Туреччини Таїп Ердоган висловив незгоду зі вступом Швеції до НАТО. За словами турецької сторони Стокгольм захищає людей, яких Анкара вважає терористами.

Зі свого боку американські законодавці призупинили продаж винищувачів F-16 Туреччині доти, доки вона не підтвердить членство Швеції в Альянсі.

Столтенберг очікує, що Швеція приєднається до НАТО у 2024 році01.01.24, 14:19 • 29956 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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