Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО - ЗМІ

Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО після кількох місяців обговорень, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

На пленарному засіданні парламенту в Анкарі у вівторок проголосували за прийняття заявки Швеції, відправивши документ назад президенту Реджепу Тайіпу Ердогану для остаточного підписання, перш ніж його можна буде передати в Державний департамент США у Вашингтоні.

Видання відзначає, що цей крок ставить Швецію на порозі реалізації своєї мети стати 32-м членом Організації Північноатлантичного договору через рік і вісім місяців після подання заявки, яка ознаменувала поворот у її оборонній політиці. Рухаючись у ногу з сусідньою Фінляндією, у травні 2022 року Стокгольм дійшов висновку, що вступ до альянсу буде найкращим способом стримування будь-якої агресії з боку росії після вторгнення в Україну. Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні.