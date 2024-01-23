Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО - СМИ

Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

На пленарном заседании парламента в Анкаре во вторник проголосовали за принятие заявки Швеции, отправив документ обратно президенту Реджепу Тайипу Эрдогану для окончательного подписания, прежде чем его можно будет передать в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Издание отмечает, что этот шаг ставит Швецию на пороге реализации своей цели стать 32-м членом Организации Североатлантического договора через год и восемь месяцев после подачи заявки, которая ознаменовала поворот в ее оборонной политике. Двигаясь в ногу с соседней Финляндией, в мае 2022 года Стокгольм пришел к выводу, что вступление в альянс будет лучшим способом сдерживания любой агрессии со стороны россии после вторжения в Украину. Финляндия присоединилась к НАТО в апреле.