Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что поддерживает членство Швеции в Альянсе. Об этом венгерский премьер рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Орбан заверил, что в разговоре подтвердил поддержку венгерским правительством членства Швеции в НАТО.

Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности - говорится в заметке Орбана.

Вместе с тем Столтенберг назвал разговор с Орбаном "хорошим" и приветствовал "четкую поддержку премьер-министра и его правительства относительно членства Швеции в НАТО".

Я с нетерпением ожидаю ратификации, как только парламент снова соберется - отметил генсек Альянса на своей странице в соцсети Х.

Дополнение

Со вчерашнего дня Венгрия остается единственной страной, которая не одобрила вступление Швеции в НАТО.

Поскольку парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции свою подпись под решением еще должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и ключевой темой их встречи будут переговоры о вступлении ее в НАТО.