Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил свою поддержку членству Швеции в НАТО.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что поддерживает членство Швеции в Альянсе. Об этом венгерский премьер рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Орбан заверил, что в разговоре подтвердил поддержку венгерским правительством членства Швеции в НАТО.
Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности
Вместе с тем Столтенберг назвал разговор с Орбаном "хорошим" и приветствовал "четкую поддержку премьер-министра и его правительства относительно членства Швеции в НАТО".
Я с нетерпением ожидаю ратификации, как только парламент снова соберется
Дополнение
Со вчерашнего дня Венгрия остается единственной страной, которая не одобрила вступление Швеции в НАТО.
Поскольку парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.
Для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции свою подпись под решением еще должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и ключевой темой их встречи будут переговоры о вступлении ее в НАТО.
Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил свою поддержку членству Швеции в НАТО.
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