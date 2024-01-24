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Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО

Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 14:04  •  17989 просмотра

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил свою поддержку членству Швеции в НАТО.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что поддерживает членство Швеции в Альянсе. Об этом венгерский премьер рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали 

Орбан заверил, что в разговоре подтвердил поддержку венгерским правительством членства Швеции в НАТО. 

Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности

- говорится в заметке Орбана. 

Вместе с тем Столтенберг назвал разговор с Орбаном "хорошим" и приветствовал "четкую поддержку премьер-министра и его правительства относительно членства Швеции в НАТО". 

Я с нетерпением ожидаю ратификации, как только парламент снова соберется

- отметил генсек Альянса на своей странице в соцсети Х.

Дополнение 

Со вчерашнего дня Венгрия остается единственной страной, которая не одобрила вступление Швеции в НАТО.

Поскольку парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции свою подпись под решением еще должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и ключевой темой их встречи будут переговоры о вступлении ее в НАТО.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Орбан заявив Столтенбергу, що підтримує членство Швеції в НАТО
Orban tells Stoltenberg he supports Sweden's NATO membership
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Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил свою поддержку членству Швеции в НАТО.

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