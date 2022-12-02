Орбан продовжує блокування плану ЄС з надання Україні 18 млрд євро

Цитата

"Питання в тому, як допомогти Україні. Одна з пропозицій полягає в тому, щоби використати бюджети країн-членів ЄС для взяття разом нових позик і використати ці кошти для надання Україні. Ми не є прихильниками цього, тому що не хочемо, щоб ЄС став спільнотою держав-боржників", - сказав він в інтерв'ю угорському державному радіо.

Деталі

Орбан запропонував, щоби кожна з 27 країн-членів виділила зі свого бюджету кошти на допомогу Україні на основі двосторонніх угод. "Іншого плану ми не приймемо, ми не погодимося на нього, а без нас він не буде реалізований", - додав він.

Доповнення

За повідомленнями, у Брюсселі підозрюють, що Будапешт використовує своє право вето як важіль тиску, щоб самому отримати від ЄС мільярди євро, заблоковані через проблеми з верховенством права та корупцією в Угорщині.