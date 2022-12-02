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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Орбан продовжує блокування плану ЄС з надання Україні 18 млрд євро

Орбан продовжує блокування плану ЄС з надання Україні 18 млрд євро

Київ • УНН

 • 1065795 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме протидію плану Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги в 2023 році, пише УНН з посиланням на DW.

Цитата

"Питання в тому, як допомогти Україні. Одна з пропозицій полягає в тому, щоби використати бюджети країн-членів ЄС для взяття разом нових позик і використати ці кошти для надання Україні. Ми не є прихильниками цього, тому що не хочемо, щоб ЄС став спільнотою держав-боржників", - сказав він в інтерв'ю угорському державному радіо.

Деталі

Орбан запропонував, щоби кожна з 27 країн-членів виділила зі свого бюджету кошти на допомогу Україні на основі двосторонніх угод. "Іншого плану ми не приймемо, ми не погодимося на нього, а без нас він не буде реалізований", - додав він.

Доповнення

За повідомленнями, у Брюсселі підозрюють, що Будапешт використовує своє право вето як важіль тиску, щоб самому отримати від ЄС мільярди євро, заблоковані через проблеми з верховенством права та корупцією в Угорщині.

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