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Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение 7,5 млрд евро Венгрии

Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение 7,5 млрд евро Венгрии

Киев • УНН

 • 956508 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европейская комиссия рекомендует заморозить выделение Венгрии 7,5 миллиарда евро из-за медленного внедрения реформ в стране. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.

Цитата

«Хотя ряд реформ был осуществлен или продолжается, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер для исправления ситуации, которые она обязывалась предпринять. В результате Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро», - заявила Еврокомиссия.

Детали 

Тем временем Еврокомиссия одобрила план восстановления Венгрии на сумму 5,8 миллиарда евро после COVID-19 - шаг, который необходимо предпринять до конца года, поскольку Венгрия является единственной страной ЕС, которая еще не одобрила свой план.

Но Брюссель поставил определенные условия и требует от Будапешта достичь 27 так называемых «сверхважных этапов», чтобы получить эти средства. 27 реформ включают в себя 17 шагов по исправлению ситуации, которые уже были согласованы в рамках положения о верховенстве права, а также реформы, направленные на усиление независимости судебной системы, и новые правила аудита и отчетности об использовании средств ЕС.

Страны ЕС должны будут проголосовать за одобрение двух рекомендаций Еврокомиссии квалифицированным большинством голосов, необходимым для того, чтобы оба решения были приняты. Голосование может состояться не ранее 6 декабря, когда министры экономики стран ЕС соберутся в Брюсселе, на которой Будапешт заблокировал принятие глобального корпоративного налога.

Такие вето Будапешта были расценены другими странами блока как шантаж и попытки добиться уступок по другим вопросам, включая доступ к фондам ЕС, поддержку Украины и санкции против россии.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан объяснил: если Совет ЕС примет рекомендацию заморозить 7,5 миллиарда евро из фондов сплоченности, Еврокомиссия будет осуществлять мониторинг с целью скорейшей отмены этой меры, но только тогда, когда проблемы будут решены.

На прошлой неделе депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов поддержали резолюцию с призывом заморозить средства ЕС для Венгрии из-за нарушения верховенства права - 416 голосов «за» и 124 «против».

Дополнение

Ранее мы писали, что Европейская комиссия намерена разблокировать до 14,7 миллиарда евро для Венгрии, которые ранее были заморожены из-за проблем с демократией в стране.

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