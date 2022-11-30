Єврокомісія рекомендувала призупинити виділення 7,5 млрд євро Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейська комісія рекомендує заморозити виділення Угорщині 7,5 мільярда євро через повільне впровадження реформ в країні. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.
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«Хоча низка реформ була здійснена або триває, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів для виправлення ситуації, які вона зобов’язалася зробити. У результаті, Комісія вирішила зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня щодо призупинення 65% зобов'язань за трьома операційними програмами в межах політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро», - заявила Єврокомісія.
Деталі
Окрім того, як повідомляється, Єврокомісія схвалила план відновлення Угорщини на суму 5,8 мільярда євро після COVID-19 - крок, який необхідно зробити до кінця року, оскільки Угорщина є єдиною країною ЄС, яка ще не схвалила свій план.
Але Брюссель поставив певні умови і вимагає від Будапешта досягти 27 так званих «надважливих етапів», щоб отримати ці кошти. 27 реформ включають 17 кроків з виправлення ситуації, які вже були узгоджені в межах положення про верховенство права, а також реформи, спрямовані на посилення незалежності судової системи, і нові правила аудиту та звітності про використання коштів ЄС.
Країни ЄС повинні будуть проголосувати за схвалення двох рекомендацій Єврокомісії кваліфікованою більшістю голосів, необхідною для того, щоб обидва рішення були ухвалені. Голосування може відбутися не раніше 6 грудня, коли міністри економіки країн ЄС зберуться в Брюсселі, на якій Будапешт заблокував ухвалення глобального корпоративного податку.
Такі вето Будапешта були розцінені іншими країнами блоку як шантаж і спроби домогтися поступок в інших питаннях, включаючи доступ до фондів ЄС, підтримку України і санкції проти росії.
Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган пояснив: якщо Рада ЄС ухвалить рекомендацію заморозити 7,5 мільярда євро з фондів згуртованості, Єврокомісія буде здійснювати моніторинг з метою якнайшвидшого скасування цього заходу, але тільки тоді, коли проблеми будуть вирішені.
Минулого тижня депутати Європарламенту переважною більшістю голосів підтримали резолюцію із закликом заморозити кошти ЄС для Угорщини через порушення верховенства права - 416 голосів «за» і 124 «проти».
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір розблокувати до 14,7 мільярдів євро для Угорщини, які раніше були заморожені через проблеми з демократією в країні.