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Орбан продолжает блокировать план ЕС по предоставлению Украине 18 млрд евро

Орбан продолжает блокировать план ЕС по предоставлению Украине 18 млрд евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет продолжать противодействие плану Европейского Союза о предоставлении Украине 18 миллиардов евро помощи в 2023 году, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Вопрос в том, как помочь Украине. Одно из предложений состоит в том, чтобы использовать бюджеты стран-членов ЕС для взятия вместе новых займов и использовать эти средства для предоставления Украине. Мы не являемся сторонниками этого, потому что не хотим, чтобы ЕС стал сообществом государств-должников", - сказал он в интервью венгерскому государственному радио.

Детали

Орбан предложил, чтобы каждая из 27 стран-членов выделила из своего бюджета средства на помощь Украине на основе двусторонних соглашений. "Другого плана мы не примем, мы не согласимся с ним, а без нас он не будет реализован", - добавил он.

Дополнение

По сообщениям, в Брюсселе подозревают, что Будапешт использует свое право вето как рычаг давления, чтобы самому получить от ЕС миллиарды евро, заблокированные из-за проблем с верховенством права и коррупцией в Венгрии.

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