Після оприлюднення е-декларацій українці продовжують вірити молодим політикам
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українці переконані, що оприлюднення електронних декларацій на сайті Єдиного державного реєстру декларацій суттєво не вплине на боротьбу із корупцією в державі. Однак люди продовжують вірити молодим політикам. Про це вони розповіли кореспондентові УНН під час опитування.
Як зазначили учасники опитування, вони не вірять, що політики зазначили в е-деклараціях усі свої статки. Окрім того, людей насторожило, що посадовці не зберігають свої кошти у банківських рахунках на території України.
"Чому високопосадовці не вказали у деклараціях вартість колекцій картин, годинників, вин, прикрас? Задекларовано лише статки, які політики мають на руках. Тоді виникає запитання - чому вони не тримають свої кошти в українських банках? Якщо депутати не довіряють банкам, як ми можемо вірити їм? Навіщо нам така банківська система", - зазначила киянка Валентина.
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Частина людей повідомила, що після оприлюднення е-декларацій їхнє ставлення до молодих політиків не змінилося.
"Якщо у молодих політиків не заплямована репутація, я продовжу вірити. Справа в тому, що не усім молодим дають можливість впливати на ситуацію в країні. Молодих я буду завжди підтримувати, тому за ними майбутнє", - сказав Андрій.
Нагадаємо, 31 жовтня завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік. За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій, станом на 24:00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
За підрахунками УНН, урядовці та нардепи тримають на руках та у банках половину останнього траншу МВФ.