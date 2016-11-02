После обнародования е-деклараций украинцы продолжают верить молодым политикам

Как отметили участники опроса, они не верят, что политики указали в электронной декларациях все свое состояние. Кроме того, людей насторожило, что должностные лица не хранят свои средства на банковских счетах на территории Украины.

"Почему высокопоставленные чиновники не указали в декларациях стоимость коллекций картин, часов, вин, украшений? Задекларированы только состояния, которое политики имеют на руках. Тогда возникает вопрос - почему они не держат свои средства в украинских банках? Если депутаты не доверяют банкам, как мы можем верить им? Зачем нам такая банковская система", - отметила киевлянка Валентина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За недостоверную информацию в электронной декларациях могут лишить свободы на три года - НАПК

Часть людей сообщила, что после обнародования е-деклараций их отношение к молодым политикам не изменилось.

"Если у молодых политиков незапятнанная репутация, я продолжу верить. Дело в том, не всем молодым дают возможность влиять на ситуацию в стране. Молодых я буду всегда поддерживать, поэтому за ними будущее", - сказал Андрей.

Напомним, 31 октября завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год. По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций, по состоянию на 24:00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документа.

По подсчетам УНН, члены правительства и нардепы держат на руках и в банках половину последнего транша МВФ.