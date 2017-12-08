Опитування виявило падіння рейтингу Трампа до нового рекордного значення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп знову побив встановлений ним же антирекорд у рейтингу популярності, який склав лише 32%, випливає з результатів дослідження центру Pew Research Center, передає УНН.
За результатами опитування, 63% американців не схвалюють дії Трампа на посаді президента, в той час як 32% підтримують політику глави Білого дому. У жовтні цей показник становив 34%.
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Більшість респондентів (59%) впевнені в тому, що у Трампа були “неналежні контакти” з представниками РФ у ході виборчої кампанії. З ними не згодні близько 30% опитаних. Більше половини учасників дослідження (56%) вважають, що розслідування спецпрокурора Робертом Мюллером щодо “російського втручання” буде справедливим в тій чи іншій мірі.
Опитування проводилося в період з 29 листопада по 4 грудня. У ньому взяли участь 1 тис 503 повнолітніх громадянина США. Похибка становить 2,9 процентних пункту.