Опрос выявил падение рейтинга Трампа до нового рекордного показателя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп вновь побил установленный им же антирекорд в рейтинге популярности, который составил лишь 32%, следует из результатов исследования центра Pew Research Center, передает УНН.
По результатам опроса, 63% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента, в то время как 32% поддерживают политику главы Белого дома. В октябре этот показатель составлял 34%.
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Большинство респондентов (59%) уверены в том, что у Трампа были “неподобающие контакты” с представителями РФ в ходе избирательной кампании. С ними не согласны около 30% опрошенных. Более половины участников исследования (56%) считают, что расследование спецпрокурора Робертом Мюллером по “российского вмешательства” будет справедливым в той или иной степени.
Опрос проводился в период с 29 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1 тыс 503 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.