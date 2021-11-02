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Опитування: кожен другий українець не боїться захворіти на COVID-19

Київ • УНН

 • 20208 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Більше ніж половина українців не боїться захворіти на коронавірус. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група “Рейтинг”, інформує УНН.

Опитування: кожен другий українець не боїться захворіти на COVID-19

Деталі

57% опитаних українців не хвилюються через можливість особисто захворіти на коронавірус, 41% респондентів — бояться.

Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 77%, не хвилюються — 23%.

Із весни цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії дещо знизився. Найвищі показники хвилювання, як і минулого разу, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.

Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення проти COVID-19.

Додамо

Опитування проводили з 21 до 23 жовтня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).

Усього опитали 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0.

Нагадаємо

За минулу добу, 1 листопада, в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано — 3 188 осіб, померло — 700, одужало — 12 639.

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