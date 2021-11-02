Опрос: каждый второй украинец не боится заболеть COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Больше половины украинцев не боится заболеть коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа “Рейтинг”, информирует УНН.
Детали
57% опрошенных украинцев не волнуются из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 41% респондентов — боятся.
Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются — 23%.
С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Самые высокие показатели волнения, как и в прошлый раз, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.
Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет сделать прививку от COVID-19.
Добавим
Опрос проводили с 21 по 23 октября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).
Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.
Напомним
За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировано — 3 188 человек, умерло — 700, выздоровело — 12 639.