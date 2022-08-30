Оператори ЗАЕС та їх родини в заручниках у російських окупантів - Старух

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«На жаль ситуація в місті не покращується. Третина міста виїхала, значна частина має залишитися, тому що 11 тисяч – це працівники атомної станції. Частина з них безпосередньо працює на АЕС, а частина працює віддалено, але так само важлива їх участь в процесі життєзабезпечення атомного об'єкта. Зупинити його неможливо просто так, це не просто вимкнув вимикач і блендер не працює, це об’єкт який постійно, на десятиліття чи на століття вперед має бути під наглядом професійної команди», - повідомив Старух.

Деталі

Він зазначив, що станція найбільша в Європі, одна з найбільших працюючих станцій і відповідно люди мають на місці бути.

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«Як себе відчуває оператор в якого він в заручниках, родина в заручниках, на станції розміщені збройні підрозділи і всі вони розуміють, що це таке, коли боєзапас у машинному залі, коли не дотримується техніка безпеки і таке інше, тому ситуація надскладна. Місто й атомна станція це єдиний організм, якщо не буде працювати атомна станція не буде електрики», - зазначив Старух.

Він повідомив, що рятувальники також залишилися на місці. Вони працюють і ліквідують пожежі.

«В нас є відеозаписи безпосередньо як техніка БМП-80 заїжджає, думаю весь світ це бачив, безпосередньо знаходиться в станції. Так само в станції ми проводимо аналіз, наприклад систем цивільного захисту, а керівник міста відповідає за систему цивільного захисту, я відповідаю за цивільний захист в області», - відповів Старух відповідаючи на запитання щодо техніки у машинному залі.

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Старух також розповів, що мешканці міста підтверджують знаходження військ на ЗАЕС й про це свідчить також той факт, що міни при обстрілах летять 3-5 секунд.

«Ми бачимо і знаємо це не тільки від мешканців міста, але і бачимо наочно, коли йдуть обстріли безпосередньо передмістя Енергодару, нам чітко люди говорять скільки секунд летить міна і вона летить 3-5 секунд, а це говорить про те, що все це відбувається в безпосередній близькості до ядерного небезпечного об’єкта», - сказав Старух.

Доповнення

Зеленський на зустрічі з головою МАГАТЕ наголосив на необхідності демілітаризації ЗАЕС та виведення військових рф.