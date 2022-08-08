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Окупанти викрали до 100 працівників ЗАЕС – Енергоатом

Окупанти викрали до 100 працівників ЗАЕС – Енергоатом

Київ • УНН

 • 177778 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупанти викрали до 100 працівників Запорізької атомної електростанції. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає кореспондент УНН.

Цитата

"До 100 осіб на сьогодні було викрадено з робочих місць. Вони перебували там у відповідних спорудах, які були захоплені окупантами. Вони (окупанти – ред.) там зробили свої приміщення, де фактично катували цей персонал і знущалися над ними. Навіть одна людина була забита ними, вона померла потім в госпіталі. Інша людина отримала дуже важкі поранення. Фактично, сьогодні ми не знаємо, де знаходяться п'ять осіб нашого персоналу і чи живі вони", – розповів Котін.

Доповнення

У липні Енергоатом у своєму Telegram-каналі повідомляв, що помер працівник Запорізької АЕС Андрій Гончарук, якого рашисти били та катували.

Російські військові зайняли усі підвальні приміщення ЗАЕС, щоб ховатися від обстрілів.

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