Оккупанты похитили до 100 работников ЗАЭС – Энергоатом

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"До 100 человек на сегодняшний день были похищены с рабочих мест. Они находились там в соответствующих сооружениях, захваченных оккупантами. Они (оккупанты – ред.) там сделали свои помещения, где пытали этот персонал и издевались над ними. Даже один человек был убит ими, он умер потом в госпитале. Другой человек получил очень тяжелые ранения. Фактически, сегодня мы не знаем, где находятся пять человек нашего персонала и живы ли они", – рассказал Котин.

Дополнение

В июле Энергоатом в своем Telegram-канале сообщал, что умер работник Запорожской АЭС Андрей Гончарук, которого рашисты избивали и пытали.

Российские военные заняли все подвальные помещения ЗАЭС, чтобы скрываться от обстрелов.