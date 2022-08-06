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Поки на Запорізькій АЕС ліквідовують наслідки ударів, росіяни ховаються у підвалах станції - Енергоатом

Поки на Запорізькій АЕС ліквідовують наслідки ударів, росіяни ховаються у підвалах станції - Енергоатом

Київ • УНН

 • 147857 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Запорізькій АЕС почали ліквідовувати наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об'єднаного допоміжного корпусу після обстрілів. Самі ж російські загарбники зайняли усі підвальні приміщення станції, позбавивши персонал укриття. Про це повідомляє Енергоатом, передає УНН.

Цитата

«російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються.

«Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.

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