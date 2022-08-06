Поки на Запорізькій АЕС ліквідовують наслідки ударів, росіяни ховаються у підвалах станції - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На Запорізькій АЕС почали ліквідовувати наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об'єднаного допоміжного корпусу після обстрілів. Самі ж російські загарбники зайняли усі підвальні приміщення станції, позбавивши персонал укриття. Про це повідомляє Енергоатом, передає УНН.
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«російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наразі наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються.
«Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.
Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.