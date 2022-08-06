Поки на Запорізькій АЕС ліквідовують наслідки ударів, росіяни ховаються у підвалах станції - Енергоатом

Цитата

«російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються.

«Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію із РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС і що внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено до резерву.

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі.