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Пока на Запорожской АЭС ликвидируют последствия ударов, россияне прячутся в подвалах станции - Энергоатом

Киев • УНН

 • 147852 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На Запорожской АЭС начали ликвидировать последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса после обстрелов. Сами же российские захватчики заняли все подвальные помещения станции, лишив персонал укрытия. Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.

Цитата

«российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов. Украинский персонал на данный момент не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия и они находятся в опасности», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, в которые попали во время обстрелов 5 августа, ликвидируются.

«Персонал ЗАЭС нашел возможность безопасно работать в таких условиях», – говорится в сообщении.

Дополнение

Вечером 5 августа российские террористы второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три «прилета» зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС и вследствие повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.

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